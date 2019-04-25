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Washington Post: Trump yönetimi Yemen'deki Suudi katliamlarının suç ortağıdır

Washington Post gazetesi yayın kurulu, Suudi Arabistan'ın Yemen'de neden olduğu ölümlerde Trump yönetiminin de payının olduğunu savunan bir başyazı yayımladı.

Washington Post: Trump yönetimi Yemen'deki Suudi katliamlarının suç ortağıdır

Washington Post gazetesi yayın kurulu, Suudi Arabistan'ın Yemen'de neden olduğu ölümlerde Trump yönetiminin de payının olduğunu savunan bir başyazı yayımladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 09:28
Washington Post: Trump yönetimi Yemen'deki Suudi katliamlarının suç ortağıdır

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi yayın kurulunun kaleme aldığı başyazıda, Yemen'deki savaşta çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren ABD yönetiminin, "suç ortağı" olduğu belirtildi.

Washington Post gazetesi yayın kurulu, "Trump yönetimi, Suudi katliamlarının suç ortağıdır" başlıklı bir başyazı yayımladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, 26 Mart'tan bu yana Kitaf'ta bir hastaneyi ve Sana'da bir okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 12'si çocuk en az 21 sivilin hayatını kaybettiği anımsatılan yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasında sayısız savaş suçunun tespit edildiği vurgulandı.

"Başkan Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahlini sonlandıracak yasa tasarısını veto ederek bu kaydı yok saydı. Başkan, söz konusu tasarının kendi anayasal otoritesini zayıflattığını ve Yemen'de Suudi koalisyonuna eşlik eden hiçbir Amerikan askerinin olmadığı gerekçesiyle tasarının gereksiz olduğunu savundu." ifadesine yer verilen başyazıda, ABD'nin Suudi Arabistan'a sağladığı lojistiğin ve istihbarat bilgilerinin, Trump tarafından "bölgedeki düşmanlıklarla ilgisiz" sayıldığı kaydedildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi yayın kurulunun kaleme aldığı başyazıda, Yemen'deki savaşta çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren ABD yönetiminin, "suç ortağı" olduğu belirtildi.

Washington Post gazetesi yayın kurulu, "Trump yönetimi, Suudi katliamlarının suç ortağıdır" başlıklı bir başyazı yayımladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, 26 Mart'tan bu yana Kitaf'ta bir hastaneyi ve Sana'da bir okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 12'si çocuk en az 21 sivilin hayatını kaybettiği anımsatılan yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasında sayısız savaş suçunun tespit edildiği vurgulandı.

"Başkan Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahlini sonlandıracak yasa tasarısını veto ederek bu kaydı yok saydı. Başkan, söz konusu tasarının kendi anayasal otoritesini zayıflattığını ve Yemen'de Suudi koalisyonuna eşlik eden hiçbir Amerikan askerinin olmadığı gerekçesiyle tasarının gereksiz olduğunu savundu." ifadesine yer verilen başyazıda, ABD'nin Suudi Arabistan'a sağladığı lojistiğin ve istihbarat bilgilerinin, Trump tarafından "bölgedeki düşmanlıklarla ilgisiz" sayıldığı kaydedildi.

"Kongre başka bir yol bulmalı"

Başyazıda, "Gerçekte Suudilerin bombalamaları ABD'nin desteği, bomba satışı ve diğer materyallerin temini olmaksızın sürdürülebilir olmazdı. Bu, Trump yönetimini, en son okul ve hastane bombardımanında olduğu gibi Yemen'de devam eden katliamlarda suç ortağı yapar. Ayrıca Kongre, dış politikadaki aşırı umursamaz tavrı içerideki emsalsiz baskısı ile örtüşen Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yönetilen Suudi rejimiyle ilişkilerinde ABD'nin bir politika değişikliğine gitmesi için başka bir yol bulmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazetenin başyazısında, ABD Senatosunda kabul edilen tasarının önerdiği "Yemen'deki bombalamalar durana kadar Riyad'a silah satımının durması" ve "Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinin hesap vermesi" başlıklarının önemine vurgu yapıldı.

"Daha fazla katliama davetiye çıkarır"

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Risch'in yeni bir tasarı üzerinde çalıştığı ve bu tasarıda Veliaht Prens bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayeti sorumluları arasında gösterilmediğine dikkat çekilen başyazıda, "Amerikan istihbarat topluluğu, Veliaht Prensin, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğu sonucuna vardıktan sonra ona serbest geçiş imkanı vermek, daha fazla katliama davetiye çıkarmaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Kongresinin her iki kanadında da kabul edilerek Başkanın önüne gelen ve ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarı, 16 Nisan'da Trump tarafından veto edilmişti.v

Başyazıda, "Gerçekte Suudilerin bombalamaları ABD'nin desteği, bomba satışı ve diğer materyallerin temini olmaksızın sürdürülebilir olmazdı. Bu, Trump yönetimini, en son okul ve hastane bombardımanında olduğu gibi Yemen'de devam eden katliamlarda suç ortağı yapar. Ayrıca Kongre, dış politikadaki aşırı umursamaz tavrı içerideki emsalsiz baskısı ile örtüşen Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yönetilen Suudi rejimiyle ilişkilerinde ABD'nin bir politika değişikliğine gitmesi için başka bir yol bulmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazetenin başyazısında, ABD Senatosunda kabul edilen tasarının önerdiği "Yemen'deki bombalamalar durana kadar Riyad'a silah satımının durması" ve "Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinin hesap vermesi" başlıklarının önemine vurgu yapıldı.

"Daha fazla katliama davetiye çıkarır"

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Risch'in yeni bir tasarı üzerinde çalıştığı ve bu tasarıda Veliaht Prens bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayeti sorumluları arasında gösterilmediğine dikkat çekilen başyazıda, "Amerikan istihbarat topluluğu, Veliaht Prensin, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğu sonucuna vardıktan sonra ona serbest geçiş imkanı vermek, daha fazla katliama davetiye çıkarmaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Kongresinin her iki kanadında da kabul edilerek Başkanın önüne gelen ve ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarı, 16 Nisan'da Trump tarafından veto edilmişti.

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Washington
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