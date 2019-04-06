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Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı "zayıf ve korkak" gösterdiğini yazdı.

Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı "zayıf ve korkak" gösterdiğini yazdı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Nisan 2019 Cumartesi 23:39
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor

Washington Post, bugün yayımlanan başyazısında, "Trump, yurt dışında haksız şekilde tutuklu bulunan Amerikalıları serbest bıraktırması ile övünüyor. Ancak iki Suudi Arabistan kökenli ABD vatandaşının tutuklanmasına hiçbir şey diyemedi. 33 yaşındaki Suudi Arabistan yöneticisi (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) ABD başkanını zayıf ve korkak gösteriyor." ifadesini kullandı.

Selman'ın insan hakları aktivistleri, gazeteci ve muhaliflere yönelik "gaddar" tavrının değişmeyeceği konusunda dünyaya net mesaj verdiği belirtilen yazıda, Veliaht Prens'in, 11 kadın hakları savunucusunun mahkemeleri devam ederken, onlara destek veren, aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu 12 kişiyi daha tutuklattığı ifade edildi.

Selman'ın, ABD Kongresine, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve söz konusu tutuklamalarla ilgili itirazları dikkate almadığını gösterdiğini yazan Washington Post, bunun nedeninin ABD Başkanı Trump'ın, Kaşıkçı konusunda herhangi bir adım atamaması olduğunu belirtti.

Yazıda ayrıca Selman'ın, perşembe günü, Temsilciler Meclisinden geçen ve ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandırılması talebinde bulunan yasa tasarısına karşılık ABD vatandaşlarını tutuklamış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Son Güncelleme: 06.04.2019 23:42
Anahtar Kelimeler:
Washington
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