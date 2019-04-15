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Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

Almanya'da Braunschweig Savcılığı, Volkswagen şirketinin eski üst yöneticisi Winterkorn hakkında dolandırıcılık, Rekabet Yasası’nı ihlal ve güveni kötüye kullanma suçlamalarında bulunarak dava açtı.

Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

Almanya'da Braunschweig Savcılığı, Volkswagen şirketinin eski üst yöneticisi Winterkorn hakkında dolandırıcılık, Rekabet Yasası’nı ihlal ve güveni kötüye kullanma suçlamalarında bulunarak dava açtı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 17:48
Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

Braunschweig Savcılığı, Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) eski üst yöneticisi (CEO) Martin Winterkornhakkında şirketin emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılık, Rekabet Yasası’nı ihlal ve güveni kötüye kullanma suçlamalarında bulunarak dava açtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, dizel araçlardaki emisyon skandalı kapsamında aralarında Winterkorn’un da bulunduğu 5 kişi hakkında Braunschweig Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi.

Şirketin yöneticisi olarak görülen bu kişilere dolandırıcılık ve Haksız Rekabet Yasası’nı ihlal etme gibi birçok suçun yöneltildiği ifade edilen açıklamada, Winterkorn hakkında ayrıca, 25 Mayıs 2014'ten sonra dizel araçlarında manipülasyon yapıldığını bildiği, bunu Avrupa ve ABD'deki ilgili makamlar ile müşterilere bildirmediği ve bu araçların satışını yasaklamadığı gerekçesiyle "güveni kötüye kullanma" suçlamasında da bulunulduğu kaydedildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Winterkorn, 23 Eylül 2015'te VW’deki görevinden istifa etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Wolkswagen Ceo
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