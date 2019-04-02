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Venezuela’da Maduro destekçileri de 6 Nisan’da sokakta

Muhaliflerin sokak eylemleri düzenleyecekleri 6 Nisan'da hükümet taraftarları da sokakta olacak.

Venezuela’da Maduro destekçileri de 6 Nisan’da sokakta

Muhaliflerin sokak eylemleri düzenleyecekleri 6 Nisan'da hükümet taraftarları da sokakta olacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 11:06
Venezuela’da Maduro destekçileri de 6 Nisan’da sokakta

Venezuela’da muhalefetin sokak eylemleri düzenleyeceği 6 Nisan’da, Devlet Başkanı Nicolas Madurodestekçileri de sokakta olacak.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet de muhalefet de sokak eylemlerinden vazgeçmiyor.

Venezuela Kurucu Meclis (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, başkent Caracas’ta düzenlenen basın toplantısında 6 Nisan’da sokakta olacaklarını duyurdu.

PSUV teşkilatları olarak Devlet Başkanı Maduro’nun attığı adımların arkasında durduklarını kaydeden Cabello, muhalefetin sokağa çıkacağı 6 Nisan’da, tüm ülkede “emperyalizm karşısında egemenliğin korunması” için sokakta olacaklarını bildirdi.

Caracas’ta elektrik kesintilerine bağlı şehir suyu şebekesindeki çöküş nedeniyle ortaya çıkan protestolara da değinen Cabello, bazı mahallelerdeki protestocuların başka bölgelerden geldiğini savundu.

Ülkede kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da taraftarlarına “Özgürlük Operasyonu” başlatacakları 6 Nisan’da sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Venazuela
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