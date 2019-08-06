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Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:24
Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini meşru olarak kabul etmeyen ABD yönetimi, Maduro üzerindeki baskıyı daha da artırmayı amaçlayan yeni bir adım attı.

Beyaz Saray, Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan Venezuela ile ilgili başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaştı.

"Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları bloke edilmiştir"

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz." ifadelerine yer verildi.

Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Venezuela yetkilileriyle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanlandı

Öte yandan aynı kararname ile insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanmış oldu.

Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya blokaj veya karantina uygulayabileceğini söylemişti.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaABD
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