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Venezuela lideri Maduro: Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum

Venezuela lideri Maduro, "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.

Venezuela lideri Maduro: Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum

Venezuela lideri Maduro, "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 17:46
Venezuela lideri Maduro: Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum

Venezuela lideri Nicolas Maduro, "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Muduro
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