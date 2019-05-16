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Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü iddia edildi

Aylardır ağır bir siyasi bunalımdan geçen Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulduğu iddia edildi.

Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü iddia edildi

Aylardır ağır bir siyasi bunalımdan geçen Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulduğu iddia edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mayıs 2019 Perşembe 09:57
Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü iddia edildi

İspanya merkezli yayın yapan internet haber sitesi Alnavio’ya göre, Venezuela'da krizin başından bu yana aralarında herhangi bir temas olmayan hükümet ve muhalefetin temsilcileri Norveç’in arabuluculuk teklifi üzerine bu ülkenin başkenti Oslo’ya gitti. 

Heyetlerin iki kez görüştüğü iddia edilmesine rağmen şu ana kadar iki taraftan da temaslara dair bir açıklama yapılmadı.

Müzakere heyetlerinde hükümetten İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez bulunuyor.

Muhalefet ise eski milletvekilleri Gerardo Blyde ve Fernando Martinez Mottola ile eski Bakan Carlos Andres Perez tarafından temsil ediliyor. Görüşmelerin ilerlemesi durumunda muhalefet heyetine Ulusal Meclis (AN) İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales’in de dahil olacağı belirtiliyor.

Venezuela aylardır durulmuyor

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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