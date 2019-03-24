Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi...
A Millilerden ilk galibiyet
Son Dakika
A Millilerden ilk galibiyet
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili...
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de açıldı
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de...

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Muhalefet ülkede suikastlar planladı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, muhalif lider Guaido'nun sağ kolu Marrero'nun cep telefonu yazışmalarını paylaştığı basın toplantısında muhalefetin ülkede suikastlar planladığını öne sürdü.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Muhalefet ülkede suikastlar planladı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, muhalif lider Guaido'nun sağ kolu Marrero'nun cep telefonu yazışmalarını paylaştığı basın toplantısında muhalefetin ülkede suikastlar planladığını öne sürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 09:23
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Muhalefet ülkede suikastlar planladı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve partisi Voluntad Popular (Halk İradesi) yöneticilerinin ülkede terör eylemleri planladıklarını iddia etti.

Venezuela'da Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun 21 Mart’ta "anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak" iddiaları ile gözaltına alınmasıyla başlayan hukuki süreç ve siyasi yansımaları devam ediyor.

Marrero’nun el konulan telefonundan elde edildiği belirtilen yazışmalara ait görüntüleri başsavcılıktan özel izinle alan İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, söz konusu materyalleri düzenlediği basın toplantısında paylaştı ve açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, muhalefetin, farklı "Latin Amerika ülkelerinden kiralanan ve bir kısmı Venezuela topraklarına geçen paramiliter güçlere" önemli kişilerin hedefe konulduğu bir suikast listesi verdiğini öne sürdü.

"Kolombiya'da eğitilen suçlu ve paramiliter" kişilerin şu an Venezuelalı güvenlik güçlerince arandığını ve yakalanacağını vurgulayan Rodriguez, söz konusu kişilerin suikastların yanı sıra Caracas'taki teleferik ve metroya saldırı planladıklarını iddia etti.

Önemli bir paramiliter yakalandı

Rodriguez ayrıca "Rastrojos" olarak bilinen Kolombiyalı paramiliter grubun önemli elebaşlarından "Neco" kod adlı Wilfredo Torres Gomez'in yakalandığını duyurdu.

Gomez'in "aşırı sağcı muhalefetin ülkeye soktuğu silahlı kişiler arasında olduğunu" savunan Rodriguez, bu kişinin Interpol tarafından cinayet ve diğer suçlamalardan ötürü mavi bültenle arandığı bilgisini paylaştı.

Marrero'nun gözaltına alınması

Roberto Marrero, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarının 21 Mart'ta şafak vakti düzenledikleri operasyonla gözaltına alınmış, Venezuelalı makamlar Marrero'nun evinde iki uzun namlulu silah ve döviz ele geçirildiğini duyurmuştu.

Marrero'nun serbest bırakılmasını isteyen ABD yönetimi ise ertesi gün Venezuela Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası (BANDES) ve 4 iştirak bankasına yaptırım kararı almıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Suikast
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Tayland'da darbeden sonraki ilk genel seçim yapılıyor
Tayland'da darbeden sonraki ilk genel seçim yapılıyor
ABD'de silahsız siyahi genci öldüren polis suçsuz bulundu
ABD'de silahsız siyahi genci öldüren polis suçsuz bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim