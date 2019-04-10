Venezuela'dan Briceno'yu temsilci olarak tanıyan OAS'ye tepki

Venezuela hükümetinin 27 Nisan'da tamamen ayrılacağı Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) Washington'da yapılan Daimi Konsey olağanüstü oturumunda Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Meclis'in (AN) atadığı Tarre Briceno, Venezuela'nın temsilcisi olarak tanındı.

Venezuela hükümeti ise Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile OAS'nin kararına tepki gösterdi.

Venezuela kararı tanımayacak

Açıklamada OAS'nin kararının Venezuela hükümeti tarafından tanınmayacağı vurgulandı.

Kararın, uluslararası hukuku ve OAS'nin kurallarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, OAS'nin bu adımının "basit bir şantaj ve üye devletlere baskı" olarak görüldüğü ifade edildi.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada da karara sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi.

Moncada, bölge devletlerini Venezuela karşısında ikna edemeyen OAS'nin bu kararı ile değerlerinin ve tarihinin içinin boşaltıldığını belirtti.

Venezuela muhalefetine her türlü desteği veren ve bölge devletlerini sık sık Venezuela hükümeti karşısında harekete geçmeye çağıran Luis Almagro'nun genel sekreterliğini yaptığı OAS, 10 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeme kararı almıştı.

OAS ile ilişkileri uzun süredir kötü seyreden Venezuela ise 27 Nisan 2017'de örgütten ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Venezuela'nın OAS'den çıkışı bu ay sonunda kararın yıl dönümünde gerçekleşecek.