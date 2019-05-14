Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87204
ALTIN
249.055
DOLAR
6.0238
STERLİN
7.7069
EURO
6.7331
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite kuruldu
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite...
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
YSK Başkanı Güven: 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek
YSK Başkanı Güven: 31 Mart...

Venezuela'da muhaliflerin meclisinde bomba alarmı

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN), bomba şüphesi nedeniyle kapatıldı.

Venezuela'da muhaliflerin meclisinde bomba alarmı

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN), bomba şüphesi nedeniyle kapatıldı.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 23:30
Venezuela'da muhaliflerin meclisinde bomba alarmı
Caracas

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN), bomba şüphesi nedeniyle kapatıldı.

Başkent Caracas’ın tarihi merkezinde yer alan AN binası, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisinin (SEBIN) patlayıcı uzmanlarınca yerel saatle 06.30'da boşaltıldı. AN dışında güvenlik önlemleri alan Ulusal Muhafız Birliği (GNB) mensupları, binaya kimsenin girmesine izin vermiyor.

Hükümetten ya da güvenlik birimlerinden olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

AN milletvekili tepkili

Bina dışında bekleyen AN Milletvekili Luis Stefanelli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın hükümetin Ulusal Meclis'i korkutma girişimi olduğunu iddia etti.

Ulusal Meclis'in çalışmalarına devam edeceğini belirten Stefanelli, ayrıca başka bir bina arayışına da girebileceklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela'dan Türkiye 'hami devlet olsun' teklifi
Venezuela'dan Türkiye 'hami devlet olsun' teklifi
Almanya Başbakanı Merkel: Avrupa kendini yeniden konumlandırmalı
Almanya Başbakanı Merkel: Avrupa kendini yeniden konumlandırmalı
Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü iddia edildi
Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü iddia edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim