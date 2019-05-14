Venezuela'da muhaliflerin meclisinde bomba alarmı

Caracas

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN), bomba şüphesi nedeniyle kapatıldı.

Başkent Caracas’ın tarihi merkezinde yer alan AN binası, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisinin (SEBIN) patlayıcı uzmanlarınca yerel saatle 06.30'da boşaltıldı. AN dışında güvenlik önlemleri alan Ulusal Muhafız Birliği (GNB) mensupları, binaya kimsenin girmesine izin vermiyor.

Hükümetten ya da güvenlik birimlerinden olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

AN milletvekili tepkili

Bina dışında bekleyen AN Milletvekili Luis Stefanelli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın hükümetin Ulusal Meclis'i korkutma girişimi olduğunu iddia etti.

Ulusal Meclis'in çalışmalarına devam edeceğini belirten Stefanelli, ayrıca başka bir bina arayışına da girebileceklerini söyledi.