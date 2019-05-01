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Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Lopez İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındı.

Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Lopez İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:58
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Leopoldo Lopez'in İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındığı bildirildi.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, eski muhalefet lideri Lopez ve ailesinin dün gece saatlerinde büyükelçiliğe geldiği belirtildi.

Öte yandan Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lopez ve ailesinin kendilerine sığınma başvurusu yaptıktan sonra İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Ampuero, "Lopez ve ailesinin Şili Büyükelçiliğinin halihazırda konukları olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun kişisel bir karar olduğunu" kaydetti.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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