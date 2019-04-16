Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96440
ALTIN
239.089
DOLAR
5.7805
STERLİN
7.5658
EURO
6.5393
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız sürüyor
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız...
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152...
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü

UMH Trablus'ta konumunu koruyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'in saldırı emri verdiği Trablus'un güneyinde konumunu koruduğunu bildirdi.

UMH Trablus'ta konumunu koruyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'in saldırı emri verdiği Trablus'un güneyinde konumunu koruduğunu bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 09:39
UMH Trablus'ta konumunu koruyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki konumunu koruduğunu açıkladı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı kuvvetlerin geçen iki gün içinde birçok başarılar elde ettiğini söyledi.

"Hafter'e bağlı bir savaş uçağı düşürüldü"

Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağının düşürüldüğünü aktaran Kununu, başkentin güneyindeki çatışmalar sonrasında 14 askeri esir aldıklarını ve 15 aracın da ele geçirildiğini belirtti.

Kununu, UMH'ye bağlı operasyon odasının Trablus'a başlatılan hücuma karşı belirlenen planları açıklayacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü dün çatışmalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e, yaralı sayısının 561'e yükseldiğini bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
UMH Trablus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu
Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı
Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim