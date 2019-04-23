Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95953
ALTIN
238.674
DOLAR
5.8391
STERLİN
7.5615
EURO
6.5739
Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın
Son Dakika
Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4...
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki darbeye hazırlık toplantıları
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki...
Huawei'den Türk profesöre övgü
Huawei'den Türk profesöre övgü
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük kısmını ele geçirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.

UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük kısmını ele geçirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.

Editör
Editör
23 Nisan 2019 Salı 00:02
UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük kısmını ele geçirdi
Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.

UMH'nin başlattığı Burkan el-Gadab operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Mecei AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyona bağlı güçlerin bugün üç koldan havalimanına doğru ilerlediğini belirtti.

Mecei, UMH birliklerinin Halife Hafter'e bağlı güçlerle girdiği çatışmanın ardından havalimanının büyük kısmını ele geçirdiğini söyledi.

Operasyonun en büyük başarısının, nüfusu yoğun olan bölgelere füze atılmasının engellenmesi olduğuna işaret eden Mecei, Trablus'ta güvenliğin sağlanmasından sonraki aşamada Hafter güçlerinin batı bölgesinde konuşlandığı noktalara doğru ilerleyeceklerini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftayı aşkın süredir çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda şu ana kadar 254 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 228'inin yaralandığını açıklamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Ukrayna'da belirsiz dönem
Ukrayna'da belirsiz dönem
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim