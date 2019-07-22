Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101847
ALTIN
260.178
DOLAR
5.6704
STERLİN
7.0573
EURO
6.3577
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli...
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez...
İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun
İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak...
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano yaşamını yitirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano yaşamını yitirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:29
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sekreteryasından yapılan açıklamada, UAEA Başkanı Yukiya Amano'nun yaşamını yitirdiği bilgisinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Başkanın vefatından önce görevi bırakmayı düşündüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle yönetim kuruluna sunulmak üzere kaleme aldığı mektuptan bir alıntıya da yer verildi.

Amano, mektubunda, ajansın, üye ülkelerin desteği ve kurum çalışanlarının büyük özverisiyle atom enerjisinin barışçıl yollarla kullanılması hedefi için önemli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak "Çalışmalarımızdan gurur duyuyorum, ajansa üye ülkelere ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Japon diplomat Amano, 2009'dan bu yana UAEA'nın başkanlığını yürütüyordu.

Anahtar Kelimeler:
Yukiya Amano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin Avrupa Bakanı Duncan istifa etti
İngiltere'nin Avrupa Bakanı Duncan istifa etti
Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü
Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim