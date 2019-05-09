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Uluslararası Af Örgütü'nden AA foto muhabiri için kampanya

İsrail tarafından 22 Ocak'tan beri gözaltında tutulan Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmemesi için imza kampanyası başlatıldı.

Uluslararası Af Örgütü'nden AA foto muhabiri için kampanya

İsrail tarafından 22 Ocak'tan beri gözaltında tutulan Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmemesi için imza kampanyası başlatıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 21:17
Uluslararası Af Örgütü'nden AA foto muhabiri için kampanya

Uluslararası Af Örgütü, 22 Ocak'tan beri İsrail tarafından gözaltında tutulan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmemesi için imza kampanyası başlattı.

Uluslararası Af Örgütü'nün web sitesinden İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Makhlouf Deri'ye hitaben hazırlanan "Filistinli foto muhabir Mustafa Kharouf derhal serbest bırakılmalı ve kalıcı oturma izni verilmeli" başlıklı dilekçe örneğinde, şu ifadelere yer verildi:

"Mustafa Kharouf Anadolu Ajansı'na bağlı çalışan bir foto muhabiridir ve İsrail güçlerinin işlediği insan hakları ihlalleri üzerine haberler yapmakta olduğunu biliyorum. Kharouf'un keyfi olarak gözaltında tutulmasının ve zorla sınır dışı edilmesi kararının gazetecilik faaliyetini engellemeyi amaçladığından kaygı duyuyorum. Her durumda, Kharouf’un Doğu Kudüs’ten sınır dışı edilmesi, İsrail’in 1951'den beri taraf devlet olduğu Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin ihlali olacaktır. Size, Mustafa Kharouf’u Givon Cezaevi’nden derhal serbest bırakmanız, İsrail’in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi gereğince sahip olduğu yükümlülüklere uygun olarak Kharouf’a Doğu Kudüs’te kalıcı oturum izni vermeniz ve böylece Mustafa Kharouf’un güven içinde evinde yaşamayı sürdürmesini sağlamanız çağrısında bulunuyorum."

Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmemesi için Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesi üzerinde imza verilmesi çağrısında bulunuldu.

22 Ocak'ta gözaltına alındı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinden gözaltına almıştı.

O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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Af
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