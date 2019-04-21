Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96861
ALTIN
239.067
DOLAR
5.8057
STERLİN
7.5695
EURO
6.5299
Milli Savunma Bakanı Akar: Gayri askeri adaların silahlandırılması uluslararası hukukun ihlalidir
Milli Savunma Bakanı Akar: Gayri...
Irak sınırında 4 asker şehit oldu
Irak sınırında 4 asker şehit...
Danimarka'da Müslümanlardan Kur'ana ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü
Danimarka'da Müslümanlardan Kur'ana ve kutsal...
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 39...
'Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak'
'Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak'

Ukrayna'da seçimin galibi komedyen Zelenskiy

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre komedyen Vladimir Zelenskiy en çok oyu alarak seçimin galibi oldu.

Ukrayna'da seçimin galibi komedyen Zelenskiy

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre komedyen Vladimir Zelenskiy en çok oyu alarak seçimin galibi oldu.

Editör
Editör
21 Nisan 2019 Pazar 23:44
Ukrayna'da seçimin galibi komedyen Zelenskiy
Kiev

Ukrayna’da Petro Poroşenko’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 

Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’in kaldığı ikinci tur seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00’de kapandı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak devlet başkanlığı yarışını kazanırken Poroşenko ise aldığı yüzde 25,3 oy oranı ile seçimi kaybetti.

Zelenskiy, sandık çıkış anketinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu birlikte yaptık." diyerek herkese teşekkür etti. 

Ülkedeki seçim yasasına göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oylama işlemi bittikten sonra en geç 1 Mayıs’a kadar resmi sonuçların açıklanması gerekiyor.

Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs’a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sri Lanka'da terör saldırısı
Sri Lanka'da terör saldırısı
Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Sri Lanka'da kiliselerde ve otellerde patlamalar: 138 ölü
Sri Lanka'da kiliselerde ve otellerde patlamalar: 138 ölü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim