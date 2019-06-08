Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi...
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz...
YKS için geri sayım başladı
YKS için geri sayım başladı
Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli 'Gerede' tamamlandı
Türkiye'nin en uzun içme suyu...
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

"Sarsılmaz Kardeşlik 2019" ismi verilen tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi ve top, 21 uçak ve helikopter yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

"Sarsılmaz Kardeşlik 2019" ismi verilen tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi ve top, 21 uçak ve helikopter yer alıyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:23
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz Kardeşlik 2019" ismi verilen tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 180 füze ve top, 21 uçak ve helikopter ile diğer silahların yer aldığı bildirildi.

Tatbikatla silahlı kuvvetlerin tecrübe paylaşımı aracılığıyla iki ordu arasındaki koordinasyonun ve ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Temsili düşman hedeflerine atışların yapılacağı tatbikat 11 Haziran'a kadar devam edecek. 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye-AzerbaycanTatbikat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor
13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor
Kazakistan yarın sandık başına gidecek
Kazakistan yarın sandık başına gidecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim