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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Musul Başkonsolosluğunun kısa zamanda faaliyete başlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Musul Başkonsolosluğunun kısa zamanda faaliyete başlayacağını bildirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:24
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak

Irak'ın Musul kentinde temaslarda bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul İl Meclisi, Musul Üniversitesi Rektörlüğü ve Musul Ticaret Odasını ziyaret etti. 

Büyükelçi Yıldız, Musul Valilik binasında da Vali Mansur el-Marid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Musul'un Türkiye ile çok güçlü beşeri, kültürel ve tarihi bağlarının olduğunu dile getiren Yıldız, "Türkiye'nin, Irak'ın ve özellikle Musul'un yeniden imarına olan inancı ve sadakatini teyit etmek için Musul'u ziyaret ettim." dedi.

Yıldız, Musul'da ticaret, yatırım, ulaştırma ve nakliye konularında yerel makamlarla diyalog halinde olduklarını da belirterek, Musul'un ekonomik olarak kalkınmaya ve yeniden imara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"Musul Başkonsolosluğumuz çok kısa zamanda faaliyete başlayacak"

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması konusuna da değinen Yıldız, "Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması için Irak merkezi yönetiminden haziran ayında onayı aldık. Bunun için süren çalışmalara son noktayı koyacağız ve Musul Başkonsolosluğumuz çok kısa zamanda burada faaliyete başlayacak." dedi.

PKK ile mücadele vurgusu

Fatih Yıldız, Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK ile mücadele vurgusu da yaparak, bu konuda kentteki ilgili makamlarla iş birliği içinde olduklarını aktardı. 

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