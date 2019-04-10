Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97594
ALTIN
238.702
DOLAR
5.6818
STERLİN
7.4342
EURO
6.4037
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

Türkiye mezunu yabancı öğrenciler buluştu

Türkiye'de eğitim görmüş çok sayıda yabancı öğrenci, Dakar ve Kerkük'te düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Türkiye mezunu yabancı öğrenciler buluştu

Türkiye'de eğitim görmüş çok sayıda yabancı öğrenci, Dakar ve Kerkük'te düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 10:23
Türkiye mezunu yabancı öğrenciler buluştu

Türkiye'de eğitim görmüş çok sayıda yabancı öğrenci, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) düzenlediği 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu ve "Doğudan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirilmekte olan 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması, başkent Dakar'daki Maarif Okulu'nda düzenlendi.

Buluşmaya, Senegal Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Dakar Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, Türkiye'de eğitim almış Senegalliler, Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde Türkçe eğitimi alan öğrenciler katıldı.

UDEF temsilcisi Yunus Yıldız, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de şu anda 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Yıldız, 1983'ten bu yana eğitimini Türkiye'de tamamlayan 150 bin kişi olduğunu kaydederek, UDEF'in öğrenci ve mezunlara yönelik çalışmaları olduğunu ifade etti. 

"Türkiye'deki değişimi Senegal'de de gerçekleştirmek istiyorum"

Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diop da, Türkiye'ye 2002'de gittiği zaman ile mezun olduğu zaman arasında büyük değişime ve teknolojik gelişime şahit olduğunu belirtti.

Diop, "Kampüse giden otobüsler, bu süre içerisinde tamamen klimalı hale geldi. Hatta üniversitenin içine metro hattı girdi. Bu büyük değişimi görünce, "ben de bunu kendi ülkemde yapabilirim" diye düşünmeye başladım. Ülkeme döndüm kendi şirketimi kurdum, şu anda Türkiye'deki değişimin benzerini burada kendimiz katkı sağlayarak yapmak istiyoruz." diye konuştu. 

"Türkiye'nin eğitim kalitesi diğer ülkelerde de yer alsın istedik"

Irak'ın Kerkük kentinde faaliyet gösteren Fatih Torunları Derneği merkezinde gerçekleştirilen öğrenci buluşması etkinliğine, UDEF Temsilcisi Mehmet Ali Akpınar, Fatih Torunları Derneği Başkanı Can Halil, yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı. 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Mehmet Ali Akpınar AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yükselen eğitim kalitesi diğer ülkelerde de yer alsın istedik." ifadesini kullandı. 

Türkiye'den mezun olan ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen Iraklı öğrencilere bu kapsamdaki kültürel çalışmaları anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Akpınar, bu tür çalışmalarda kültürel tanıtımlar ile yerel kıyafetler ve yöresel yemeklerin de yer aldığını aktardı. 

Bu çalışmalarla birlikte Türkiye'nin kaliteli eğitim pazarını diğer ülkelere de taşımış olduklarının altını çizen Akpınar, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kerkük'te de sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bu çalışmalarını icra etiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Yabancıöğrenciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela'dan Briceno'yu temsilci olarak tanıyan OAS'ye tepki
Venezuela'dan Briceno'yu temsilci olarak tanıyan OAS'ye tepki
Dalay Lama hastaneye kaldırıldı
Dalay Lama hastaneye kaldırıldı
BM'den Orta Afrika'ya silah ambargosuna ilişkin yol haritası
BM'den Orta Afrika'ya silah ambargosuna ilişkin yol haritası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim