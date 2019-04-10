Türkiye mezunu yabancı öğrenciler buluştu

Türkiye'de eğitim görmüş çok sayıda yabancı öğrenci, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) düzenlediği 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu ve "Doğudan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirilmekte olan 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması, başkent Dakar'daki Maarif Okulu'nda düzenlendi.

Buluşmaya, Senegal Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Dakar Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, Türkiye'de eğitim almış Senegalliler, Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde Türkçe eğitimi alan öğrenciler katıldı.

UDEF temsilcisi Yunus Yıldız, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de şu anda 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Yıldız, 1983'ten bu yana eğitimini Türkiye'de tamamlayan 150 bin kişi olduğunu kaydederek, UDEF'in öğrenci ve mezunlara yönelik çalışmaları olduğunu ifade etti.

"Türkiye'deki değişimi Senegal'de de gerçekleştirmek istiyorum"

Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diop da, Türkiye'ye 2002'de gittiği zaman ile mezun olduğu zaman arasında büyük değişime ve teknolojik gelişime şahit olduğunu belirtti.

Diop, "Kampüse giden otobüsler, bu süre içerisinde tamamen klimalı hale geldi. Hatta üniversitenin içine metro hattı girdi. Bu büyük değişimi görünce, "ben de bunu kendi ülkemde yapabilirim" diye düşünmeye başladım. Ülkeme döndüm kendi şirketimi kurdum, şu anda Türkiye'deki değişimin benzerini burada kendimiz katkı sağlayarak yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin eğitim kalitesi diğer ülkelerde de yer alsın istedik"

Irak'ın Kerkük kentinde faaliyet gösteren Fatih Torunları Derneği merkezinde gerçekleştirilen öğrenci buluşması etkinliğine, UDEF Temsilcisi Mehmet Ali Akpınar, Fatih Torunları Derneği Başkanı Can Halil, yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Mehmet Ali Akpınar AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yükselen eğitim kalitesi diğer ülkelerde de yer alsın istedik." ifadesini kullandı.

Türkiye'den mezun olan ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen Iraklı öğrencilere bu kapsamdaki kültürel çalışmaları anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Akpınar, bu tür çalışmalarda kültürel tanıtımlar ile yerel kıyafetler ve yöresel yemeklerin de yer aldığını aktardı.

Bu çalışmalarla birlikte Türkiye'nin kaliteli eğitim pazarını diğer ülkelere de taşımış olduklarının altını çizen Akpınar, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kerkük'te de sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bu çalışmalarını icra etiklerini söyledi.