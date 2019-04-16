'Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." dedi.

Jeffrey, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Jeffrey, "Türkiye ve ABD'nin geçmişte ve şu anda çok önemli bir jeostratejik ortaklığı var." ifadesini kullandı.

Suriye'deki krizin çok karmaşık olduğunu vurgulayan Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki misyonuna ulaşması açısından Türkiye'nin önemine işaret etti.

"Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı"

Jeffrey, Suriye'deki siyasi süreç için yapılması gereken çok iş olduğunu belirterek, "Esed rejimi, kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçmeli. Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı ve buradaki İranlılar evlerine geri dönmeli." diye konuştu.

DEAŞ'a karşı mücadele edildiğini ve DEAŞ'tan temizlenen alanların korunması gerekliliğine değinen Jeffrey, DEAŞ'a karşı koalisyonla Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki çalışmaların önemini vurguladı.

"Güvenli bölgede YPG olmayacak"

Suriye'deki çeşitli konular üzerine Türkiye ile çalıştıklarını aktaran Jeffrey, "Türkiye, İran ve Rusya ile Astana grubunun bir üyesi ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Suriyeli muhaliflerin sesi oluyor. Bu durum Birleşmiş Milletlerin bu ülkedeki siyasi süreçle ilgili hedefleri açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor.Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini ve İdlib'deki krizin şimdilik önüne geçildiğini belirten Jeffrey, "BM aracılığıyla Suriye'deki siyasi süreci yeniden canlandırıyoruz." dedi.