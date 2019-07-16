Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Arnavutluk'ta

Türkiye'de inşa edilmiş yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar ve mürettebatı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer'in yanı sıra Arnavut askerleri ve Arnavutluk Deniz Kuvvetleri temsilcileri tarafından karşılandı.

Yaklaşık 139 metre uzunluğunda olan, aralarında Deniz Harp Okulu'ndan 220 öğrencinin de bulunduğu 400 kişilik mürettebata sahip TCG Bayraktar'ın Arnavutluk ziyareti dolayısıyla bu akşam resepsiyon düzenlenecek.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliğini arttırarak Deniz Harp Okulu öğrencilerine eğitim sağlama amaçlı olduğu belirtildi.

Farklı yerel kurum temsilcileri tarafından ziyaret edilmesi beklenen gemi, 18 Temmuz'da İtalya'ya gitmek üzere Dıraç Limanı'ndan ayrılacak.

Daha önce TCG Sakarya, TCG Preveze ve TCG GÜR S-357 denizaltıları ile TCG Oruçreis (F-245) fırkateyni de Arnavutluk'u ziyaret etmişti.