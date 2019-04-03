Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94499
ALTIN
232.859
DOLAR
5.6105
STERLİN
7.3675
EURO
6.3014
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

Türk savunma sanayisi Latin Amerika'da görücüye çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na 17 Türk savunma sanayi firması katılıyor.

Türk savunma sanayisi Latin Amerika'da görücüye çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na 17 Türk savunma sanayi firması katılıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Nisan 2019 Çarşamba 17:10
Türk savunma sanayisi Latin Amerika'da görücüye çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 17 Türk savunma sanayisi firmasının katıldığı "12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı" Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı.

Savunma sanayisi üreticisi 400'den fazla uluslararası firmanın katılımıyla kapılarını açan fuara 17 Türk savunma sanayisi firması da katılıyor.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri ve lojistik destek ürünleri tanıtıldı.

Hava Elektronik Sanayi (Havelsan) Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek yıllarda Latin Amerika pazarında daha etkin olmayı düşündüklerini söyledi.

T129 Atak helikopterine büyük ilgi

Fuarda ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopteri tanıtıldı. Katılımcılar, Atak helikopterine yoğun ilgi gösterdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ise fuarın çok verimli geçtiğini ve birinci günde Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Antonio Hamilton Martins Mourao, Kara Kuvvetleri Komutanı Edson Leal Pujol ve hava kuvvetlerinden çok üst düzey yetkililerin stantlarını ziyaret ederek, tüm ürünler hakkında bilgi aldığını ifade etti. 

Özmen, Atak helikopterinin ilgiyi üstünde toplandığını belirterek, "Özellikle roadshowdaki başarısından ve Rio üstlerindeki o muhteşem uçuşundan dolayı T129 Atak helikopterimiz, komutanlar, kara havacılık personeli ve herkesin ilgisini çekmiş durumda. Brezilya çok büyük bir coğrafya. Ülkenin keşif gözetleme maksadıyla insansız hava aracına ihtiyacı da bugün gündeme geldi. Çok üst düzey yetkililer ile çok verimli görüşmeler yaptık. Brezilya'nın Türkiye ile savunma sanayi başta olmak üzere işbirliği potansiyelini gördük." ifadelerini kullandı.

İki yılda bir düzenlenen ve Latin Amerika'nın en büyük savunma fuarı olan LAAD, 5 Nisan'a kadar devam edecek. 

Anahtar Kelimeler:
Türksavunma Sanayi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır
Milli Savunma Bakanı Akar: Makedonya'nın FETÖ konusunda gerekli adımları atacağına inanıyorum
Milli Savunma Bakanı Akar: Makedonya'nın FETÖ konusunda gerekli adımları atacağına inanıyorum
Kassam Tugaylarından 'esir İsrail askerlerinden mesaj' videosu
Kassam Tugaylarından 'esir İsrail askerlerinden mesaj' videosu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim