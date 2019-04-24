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Türk otomotiv sektörü Latin Amerika'da

Türk otomotiv sektörü, Latin Amerika'nın en büyük otomotiv yedek parça, ekipman ve servis fuarı Automec 2019'a 29 firma ile milli katılım sağladı.

Türk otomotiv sektörü Latin Amerika'da

Türk otomotiv sektörü, Latin Amerika'nın en büyük otomotiv yedek parça, ekipman ve servis fuarı Automec 2019'a 29 firma ile milli katılım sağladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 09:34
Türk otomotiv sektörü Latin Amerika'da

Expo Sao Paulo fuar alanında gerçekleştirilen Automec 2019 fuarına, 20'den fazla ülkeden bine yakın katılımcı katılıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin organizasyonunda milli katılım sağlanan fuardaki Türkiye alanı, sektör yöneticilerinin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Ticaret Ateşesi Cansu Dinçer Zeybek, fuarı ziyaret etti. Fuara katılan Türk firmaları ile görüşen Gedik ve Zeybek, Latin Amerika pazarı hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Her iki yılda bir otomotiv sektördeki en büyük distribütörleri, otomobil parçası perakendecilerini, otomotiv atölyelerini ve uluslararası tedarikçileri bir araya getiren Automec fuarını 2017 yılında, 40 bini karar alma gücüne sahip üst düzey yönetici olmak üzere toplam 74 bin kişi ziyaret etmişti.

Türkiye, direkt satın alma amacıyla 30 binden fazla alıcının ziyaret ettiği son Automec fuarına 19 firma ile milli katılım sağlamıştı.

Fuar 27 Nisan'a kadar gezilebilecek

23 Nisan'da açılan Automec 2019 fuarı, 27 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Otomotiv
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