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Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı kazada beş kişinin kurtarıldığı, 81 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı kazada beş kişinin kurtarıldığı, 81 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:25
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp
Cercis

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Başkanı el-Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında dün 86 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin battığını söyledi.

Tunus Sahil Güvenlik Birimleri'nin dün akşam saatlerinde tekne kazasından Fil Dişi Sahilleri ve Mali uyruklu beş kişiyi kurtardığını paylaşan Selim, teknede 7'si kadın olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmenin bulunduğunu aktardı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Libya'dan yola çıkan bazı göçmen tekneleri yakın coğrafi konumu nedeniyle Tunus açıklarında Akdeniz'in kara sularına gömülüyor.

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