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Trump Uzay Kuvvetleri Komutanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı Komutanı Orgeneral Raymond'ı yeni kurulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığına aday gösterdi.

Trump Uzay Kuvvetleri Komutanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı Komutanı Orgeneral Raymond'ı yeni kurulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığına aday gösterdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 07:54
Trump Uzay Kuvvetleri Komutanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı Komutanı Orgeneral John W. Raymond'ı yeni kurulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığına aday gösterdi. 

Trump, aralıkta muharip komutanlık olarak kurulmasına ilişkin talimatname yayımladığı Uzay Kuvvetleri Komutanlığı için belirlediği komutanın adaylığını Senato'ya bildirdi.

Konuyla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Onaylanırsa Raymond, yakında kurulacak ve uzaydaki müşterek askeri operasyonlar ile global güçlerin savaşa hazırlığına odaklanacak olan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını yönetecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Raymond'un Senato'dan onaylanması durumunda Uzay Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Uzaykuvvetkomutanı
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