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Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'a tepki gösterdi.

Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'a tepki gösterdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 22:23
Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

ABD Başkanı Donald Trumpİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'ın (NYT) kendisinden özür dilemediğini belirterek, gazeteyi "gazeteciliğin en alt seviyesi" olarak niteledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sık sık "yalan haberler" yapmakla suçladığı NYT gazetesine yüklendi.

Gazetenin, Netanyahu'yu "Trump'ı yönlendiren bir köpek" gibi gösteren karikatür için özür dilediğini anımsatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"New York Times, korkunç antisemitik karikatür için özür diledi ancak benden bu karikatür için ya da günlük çapta hakkımda yaptığı diğer yalan ve ahlaksız haberler için özür dilemedi. Bu gazete, 'gazeteciliğin' en alt seviyesine ulaştı ve gazetenin tarihinde şüphesiz alt bir noktadalar."

New York Times'da karikatür krizi

Amerikan NYT gazetesinin perşembe günkü baskısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir edilmişti.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve NYT'ye tepki göstermişti.

Gazete, cumartesi günü yayımladığı özür yazısında, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı." ifadesi kullanılmıştı.

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Trump
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