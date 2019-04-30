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Trump'tan Kuzey Makedonya için NATO adımı

ABD Başkanı Trump, Senato'ya gönderdiği mektupta, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılmasının önünü açmak için ilgili protokolün onaylanmasını talep etti.

Trump'tan Kuzey Makedonya için NATO adımı

ABD Başkanı Trump, Senato'ya gönderdiği mektupta, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılmasının önünü açmak için ilgili protokolün onaylanmasını talep etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 09:37
Trump'tan Kuzey Makedonya için NATO adımı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'ya gönderdiği Kuzey Makedonya mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

Trump, mektubunda, ABD ile NATO'daki ilgili paydaşların 6 Şubat 2019'da Brüksel'de imzaladığı metne atıfta bulunarak, "Kuzey Makedonya'nın NATO'ya Katılımı Protokolünün imzalanması için protokolü Senato'nun tavsiye ve onayına sunuyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu protokolün tamamen onaylanmasıyla Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımının mümkün hale geleceğini kaydeden Trump, "Kuzey Makedonya ABD'nin vazgeçilmez bir güvenlik ortağıdır ve onun NATO üyeliği doğrudan ABD'nin ve NATO İttifakının stratejik çıkarlarına fayda sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Protokol 6 Şubat'ta imzalanmıştı

NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahında 6 Şubat'ta düzenlenen törende, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov söz konusu protokole imza atmıştı. Törende, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulunmuştu.

Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu bakımdan ABD yönetiminin söz konusu protokolün onaylanması için ilgili anlaşmayı Senato'ya göndermesi önemli bir adım olarak görülüyor.

Kuzey Makedonya bu süre içerisinde NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.

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Trump
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