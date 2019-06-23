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Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.

23 Haziran 2019 Pazar 23:59
Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt
New York

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ABD’nin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin ülkesinin soruşturma açıp açmayacağına yönelik soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

Amerikan televizyonu NBC'ye mülakat veren Trump, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturma açması çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına ilişkin soruya kaçamak yanıt verdi.

Kaşıkçı cinayetinin "zaten herkes tarafından derinlemesine araştırıldığını" savunan Trump, "İran bir günde birçok insanı öldürdü. Orta Doğu'daki diğer ülkeler saldırgan. Eğer Suudi Arabistan'a bakacaksanız, İran'a bakın, adını anmayacağım diğer ülkelere bakın ve neler olduğunu görün." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ABD ile ticaret hacminin 450 milyar doları bulduğunu kaydeden Trump, "'Suudi Arabistan ile iş yapmak istemiyorum' diyecek kadar aptal değilim. Bu arada eğer Suudiler bizimle iş yapmazsa ne yapacaklar? Gidip Ruslar ya da Çinlilerle çalışacaklar." dedi.

BM'nin Kaşıkçı raporu

Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. CIA, Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın rolüne ilişkin "yüksek inanca" sahip olduğunu ABD Başkanı Trump'a bildirmiş ancak Trump CIA'nın raporunu dikkate almamıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yaptığı incelemeler sonrası hazırlanan raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasına ilişkin ABD'ye de çağrıda bulunulan raporda, "ABD, henüz açılmadıysa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI soruşturması başlatmalı ve uygunsa ABD içinde cezai kovuşturma yürütmeli." ifadelerine yer verilmişti.

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