Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86796
ALTIN
248.823
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.7149
EURO
6.7414
Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları uğurladı
Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir...
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Bilirkişiler denetim altında
Bilirkişiler denetim altında
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla...

Trump'tan İran'a yeni tehdit

ABD Başkanı Trump, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi asla tehdit etme!" dedi.

Trump'tan İran'a yeni tehdit

ABD Başkanı Trump, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi asla tehdit etme!" dedi.

Editör
Editör
20 Mayıs 2019 Pazartesi 01:25
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Washington

ABD Başkanı Donald Trumpİran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından İran'la gerilimi artırabilecek bir açıklama daha yaptı.

Donald Trump, açıklamasında, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi asla tehdit etme!" şeklinde ifadelere yer verdi.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu
'Kırım Tatarları, 75 yıl önce uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor'
'Kırım Tatarları, 75 yıl önce uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor'
Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı
Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim