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Trump 'Otto Warmbier' konusunda yanlış anlaşıldığını savundu

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'de hapiste kalan ve serbest bırakıldıktan sonra ölen Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ölümüyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir bağ olmadığı şeklindeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Trump 'Otto Warmbier' konusunda yanlış anlaşıldığını savundu

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'de hapiste kalan ve serbest bırakıldıktan sonra ölen Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ölümüyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir bağ olmadığı şeklindeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Mart 2019 Cumartesi 10:50
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Trump 'Otto Warmbier' konusunda yanlış anlaşıldığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ölümü konusunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bilgisi olmadığı şeklindeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını savundu.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, Warmbier'in ölümünden Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğunu belirtti.

Trump, paylaşımında, "Yanlış yorumlanmaktan hiç hoşlanmam, özellikle konu Otto Warmbier ve onun değerli ailesine gelince. Önceki yönetim bu konuda hiçbir şey yapmadı. Elbette Otto'ya yapılan muameleden ve onun ölümünden Kuzey Kore'yi sorumlu tutuyorum. Daha da önemlisi Otto boş yere ölmüş olmayacak. Otto'yu seviyorum ve sık sık onu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen ve ardından Warmbier hakkında değerlendirmeler yapan Trump'ın açıklamaları, Amerikalı öğrencinin ailesinden tepki görmüştü.

Warmbier'in ailesi, yaptıkları açıklamada, "Kim ve onun şeytani rejimi, oğlumuz Otto'nun ölümünden sorumludur. Kim ve onun şeytani rejimi, hayal edilemeyecek vahşet ve insanlık dışı uygulamalardan sorumludur. Hiçbir mazeret ya da gereksiz övgü bu durumu değiştiremez." ifadelerine yer vermişti.

Warmbier, 2016 yılında seyahat amaçlı bulunduğu ülkede kaldığı oteldeki bir "propaganda posterini çalmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis ve ağır çalışma cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı öğrenci, yaklaşık bir yıl hapiste tutulduktan sonra sonra 2017 yılının haziran ayında sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle ülkesine iade edilmişti. Warmbier, ABD'ye ayak bastıktan 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Trump
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