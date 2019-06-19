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Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek hafta başlatılacağını belirtti.

Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek hafta başlatılacağını belirtti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:43
Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ülkeye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca yabancının ayrılma sürecini gelecek hafta başlatacağını belirterek, göçmenlerin geldikleri kadar hızlı şekilde ülkeden çıkarılacağını kaydetti.

Bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, Meksika'nın göç yasasını kullanarak iyi bir iş çıkardığını belirtti.

İkinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başlayan Trump, konuşmasında Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenler konusuna sık sık değinerek, "Kanuna uyan vatandaşlar için ülkemizin bir sığınak olması gerektiğine inanıyoruz ancak suçlu yabancılar için değil." dedi.

Anahtar Kelimeler:
TrumpGöçmen
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