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Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 58 ölü

Libya'da Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a ilerlemesiyle başlayan çatışmalarda bir haftada 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.

Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 58 ölü

Libya'da Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a ilerlemesiyle başlayan çatışmalarda bir haftada 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.

Emre Köse
Emre Köse
11 Nisan 2019 Perşembe 17:06
Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 58 ölü
Trablus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıkladı.

DSÖ Libya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a yönelik başlattığı askeri hamleyle patlak veren ağır bombardıman ve silahlı çatışmalarda bugüne kadar 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, hayatını kaybeden siviller arasında 2 doktor ile 1 ambulans şoförünün de bulunduğu belirtildi.

Çatışmalarda 275 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, binlerce kişinin evlerini bırakarak kaçtığı, diğerlerinin de çatışma bölgelerinde sıkışıp kaldığı kaydedildi. 

DSÖ'nün açıklamasında, Trablus'taki çatışmaların devam etmesi ve yaralı sayısının artması ihtimaline karşılık Örgütün ivedilikle bölgeye gönderilmek üzere sahra hastaneleri, ambulans ve sağlık teçhizatı tedarik ettiği aktarıldı.

DSÖ Libya Temsilcisi Cafer Hüseyin de Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini ifade etti.

Hüseyin, çatışmaların devam etmesi durumunda kayıpların artmasından endişe duyduklarını belirterek, uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçlerinin saldırısının 14-16 Nisan'da Libya'da Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan "ulusal diyalog konferansı" öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana çözülemediği Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Trablusölü
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