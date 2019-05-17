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TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar

TİKA, Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.

TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar

TİKA, Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mayıs 2019 Cuma 09:49
TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentine bağlı Halba beldesindeki yetim kurumunda, 350'yi aşkın yetim ve bakıma muhtaç çocuğa iftar verildi.

İftara Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk ve TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt katıldı.

TİKA, Lübnan'da kalkınma projelerinin yanı sıra Suriye ve Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
TİKA
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