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Theresa May istifa tarihini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Theresa May istifa tarihini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mayıs 2019 Cuma 12:31
Theresa May istifa tarihini açıkladı

ingiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden istifa edeceğini bildirdi.

Muhafazakar Parti yönetimi ile Başbakanlık konutu "10 Numara" bir araya gelen May, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, 7 Haziran’da parti liderliğini bırakacağını ilan etti.

"Brexit’i hayata geçirememiş olmak benim için derin bir pişmanlıktır ve öyle kalacaktır." ifadesini kullanan May, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini kaydetti.

Yaklaşık 3 yıldır başbakanlık görevini yürüten May, istifasını duyurduğu konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

May, detaylarını hafta başında açıkladığı yeni Brexit anlaşması paketi nedeniyle kabinesinin ve milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda daha önce üç kez reddedilmişti.

Theresa May'in liderliğindeki partinin, ülkede dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük yenilgi alması bekleniyor.

May ile bugün görüşen parti yönetiminin, İngiliz siyasetçiyi istifaya zorladığı belirtiliyor.

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İngiltere
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