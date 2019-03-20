Terör saldırısında şehit olan baba-oğul son yolculuklarına uğurlandı

Christchurch

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerinde hayatını kaybeden terör kurbanlarından 45 yaşındaki Suriyeli Khalid Mustafa ve 15 yaşındaki oğlu Hamza Mustafa için ChristchurchMemorial Park Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Polis eskortuyla mezarlığa getirilen şehit baba ve oğulun cenaze merasimine, Yeni Zelanda’nın yanı sıra çok sayıda ülkeden gelen Müslümanlar katıldı.

İki şehit, kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Avustralya İslam Merkezi İmamı Muhammet Algibali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybeden iki şehidi toprağa vermekten üzüntü duyduklarını söyledi.

Baba oğulun Suriyeli olduklarını hatırlatan Algibali, "Beklide Suriye'de her gün yaşanan katliamdan kaçtılar. Burada Yeni Zelanda'da katliamda haytalarını kaybettiler." ifadesini kullandı.

Terör saldırısında şehit olanların önümüzdeki günlerde defnedilmesi bekleniyor

Al Noor ve Linwood camilerinde şehit olanların önümüzdeki günlerde aynı mezarlıkta defnedilmeleri bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.