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Tel Aviv'de Eurovision protestosu

Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği bölgenin yakınında, hem İsrail'in Filistin üzerindeki işgali hem de Başbakan Binyamin Netanyahu protesto edildi.

Tel Aviv'de Eurovision protestosu

Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği bölgenin yakınında, hem İsrail'in Filistin üzerindeki işgali hem de Başbakan Binyamin Netanyahu protesto edildi.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 00:57
Tel Aviv'de Eurovision protestosu
Tel Aviv

Tel Aviv'de Eurovision protestosu

İsrailli bir grup insan hakları savunucusuFilistin'in işgal altında olduğu bir süreçte Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenmesini protesto etti.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin düzenlendiği Tel Aviv Expo'ya yakın bölgede toplanan insan hakları savunucularının protestosuna, bazı yabancı aktivistler de destek verdi.

İsrail'in Filistin'de işlediği suçları gösteren fotoğraflar taşıyan ve işgale tepki gösteren protestocular, sık sık "İşgale son ver", "Artık işgal istemiyoruz", "İsrail bir apartheid devlettir" sloganları attı.

"Katliama son ver", "Gazze'ye özgürlük", "İşgalin üstünü örtemezsiniz" gibi pankartlar taşıyan protestoculara Eurovision'a katılan bazı İsrailliler tepki gösterdi.

İsrail polisinin çevrede aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde protestocular ile İsrail yanlıları arasında herhangi bir olay yaşanmadı.

"İsrail apartheid bir devlettir"

Gösteriye katılan Şahaf Veisbeyn adlı İsrailli insan hakları savunucusu, bu tür adımların, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini örtemeyeceğini belirterek, "İsrail apartheid bir devlettir ve 'şarkılarla gerçekleri gizleyemezsiniz' demek için buradayız." ifadesini kullandı.

Protestoya katılan bir başka İsrailli aktivist Ömer Samir ise Tel Aviv yönetiminin bu tür organizasyonları kullanarak, İsrail'i Avrupa'daki demokratik bir ülke gibi göstermeye çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şunu iyi biliyoruz ki İsrail her gün suç işliyor ve insan haklarını çiğniyor. Bu protestoyla dünyaya İsrail'in normal bir devlet olmadığını göstermeye çalıştık. İsrail işgalini sonlandırmanın tek yolu, uluslararası camianın Tel Aviv üzerinde baskı kurmasından geçiyor."

Netanyahu da protesto edildi

Bir başka grup ise Eurovision'un düzenlendiği alana yakın bir bölgede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahukarşıtı gösteri düzenledi.

Netanyahu'nun fotoğrafının yer aldığı "Suç Bakanı" yazılı büyük bir pankart açan protestocular, İsrail Başbakanını hedef alan sloganlar attı.

"Demokrasinin kazanmasına izin ver", "Senin oyuncağın değiliz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'nun yolsuzluğa bulaştığını ileri sürerek başbakanı istifaya davet etti.

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