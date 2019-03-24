Tayland'da darbeden sonraki ilk genel seçim yapılıyor

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenen ilk parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Sandıkların yerel saatle 08.00'de açılmasıyla halk, sandık başına gitti.

Oyunu başkent Bangkok'ta kullanan Başbakan Prayut Çan-oça, "Herkesin bugün hakkı olan oy kullanmaya gitmek konusunda birbirine yardımcı olmasını umuyorum." dedi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, seçimin hemen öncesinde bir bildiri yayımlayarak, liderlerin rolünün, "kötü insanların" güç kazanmasına ve kaos çıkarmasına son vermek olduğunu belirtti.

Barışçıl bir ulus tesis edilmesi konusunda liderlere destek olunması gerektiğini ifade eden Kral Vajiralongkorn, hükümet yetkililerine, askerlere ve kamu personeline ulusal güvenliğe sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Tayland'da kayıtlı yaklaşık 51 milyon seçmen bulunuyor.

Seçimlerde üç ana siyasi cephe yarışacak

Toplamda 81 partinin ve 68 başbakan adayının katıldığı seçimlerde, üç ana siyasi cephe yarışacak.

Bunlardan ilki, 2014 askeri darbesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan General Prayut Çan-oça liderliğindeki cunta ve monarşi yanlısı Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) etrafında birleşiyor.

İkinci büyük siyasi cephe, cunta yanlısı hareketlere muhalifliğiyle bilinen ve en son askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Taksin Şinavatra ve ailesinin partisi Pheu Thai ile bu partiyi destekleyen liberal ve demokrat partilerden oluşuyor.

Üçüncü siyasi cephede ise bu iki rakip taraftan hangisinin yanında yer alacağını ilan etmeyen partiler bulunuyor. Bu partilerden en güçlüsü ise Tayland'ın en eski siyasi oluşumu Demokrat Parti.

Bağımsız hareket eden bir diğer parti ise 40 yaşındaki iş adamı Thanathorn Juangroongruangkit'in kurduğu İleri Gelecek partisi. Genç kesimin sempatisini kazanan bu partiye de seçimlerin belirleyici unsurlarından biri gözüyle bakılıyor.

Yeni anayasa ve seçim sisteminde adaletsizlik iddiaları

Tayland'da 2017'de yürürlüğe giren yeni anayasanın seçim sisteminde meydana getirdiği değişiklikler, 24 Mart seçimlerinin adaletsiz geçeceğine yönelik iddiaları beraberinde getiriyor.

Yeni anayasadaki değişikliklerden önce ülkedeki seçim sistemine göre başbakanın seçilebilmesi için, seçilmiş 500 milletvekilinin olduğu parlamentoda yapılan oylamada salt çoğunluğun desteğini alması gerekiyordu.

Fakat 2016'da cunta rejiminin düzenlediği ve halkın çoğunluğunun desteklediği referandumun ardından uygulamaya konan yeni anayasa, atanmış 250 üyeden oluşan senatonun da başbakanlık oylamasına katılmasına imkan tanıyor. Buna göre her iki meclisten toplam 750 kişinin katılacağı oylamada başbakan adayı 376 oy alırsa seçilmiş sayılıyor.

Senatörlerin 56'sı, cunta hükümetince belirlenen Tayland Seçim Komisyonu tarafından atanırken, 194 senatör de hükümete bağlı Senatör Seçim Komitesince belirleniyor.

Dolayısıyla senatonun, seçimlerin ardından yapılacak başbakanlık oylamasında cunta yanlısı cephenin en güçlü adayı mevcut Başbakan General Prayut'a çoğunlukla destek vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bütün senatonun Prayut'u desteklemesi durumunda mevcut başbakanın parlamentoda sadece 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.