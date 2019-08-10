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Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 62 ölü

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu 62 kişi yaşamını yitirdi.

Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 62 ölü

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu 62 kişi yaşamını yitirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:14
Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 62 ölü

Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro'da sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı oldu.

Sızan petrolü bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişi tankerin etrafına toplandığı sırada patlama meydana geldi.

Tanzanya yayın kuruluşu TBC'nin polis yetkililerine dayandırdığı haberinde, olayda 62 kişinin hayatını kaybettiği, en az 70 kişinin de tedavi altına alındığı bildirildi. 

Haberde ayrıca, bazı kişilerin yanıklarının da ciddi derecede olduğu ifade edildi.

Hükümet Sözcüsü Hassan Abbasi, olayı üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.

Nijer'de mayısta yaşanan benzer bir patlamada ise 76 kişi ölmüş ve ülkede üç gün yas ilan edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
TanzanyaPetrolTanker
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