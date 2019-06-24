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Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.

Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:39
Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran'a karşı küresel bir koalisyon oluşturmanın ilk adımı" olarak nitelediği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin Musevi, "Koalisyon oluşturmak için atılan adımlar yeni değildir ve oluşturdukları ittifaklar da başarısız olmuştur." dedi.

İran'ın 15 ülkeyle komşu olduğunu hatırlatarak kendilerine karşı koalisyon oluşturmanın zorluğuna dikkati çeken Musevi, "Bölgeye her gün de gelseler başarılı olamayacaklar. Birbirine zıt ve çelişkili açıklamalar da ABD'yi yöneten ekipteki politikasızlığı ve dağınıklığı gösteriyor." görüşünü paylaştı.

"Yaptırımları ekonomik terörizm kapsamında değerlendiriyoruz"

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarıyla ilgili olarak da Musevi, "ABD'nin İran'a karşı uygulamadığı yaptırım kaldı mı? Bu yaptırımların ne kazanımı oldu? Onlar iç ve dış kamuoyunu etki altına almaya çabalıyor. Bu yaptırımları düşmanca ve ekonomik terörizm kapsamında değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Musevi, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun yazılı bir mesaj getirmediğini, sadece bölgede gerginliğin düşürülmesi yönünde şifahi bir mesaj ilettiğini aktardı.

Bölgede gerginliği tırmandırmanın peşinde olmadıklarını ve tansiyonun düşürülmesini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getiren Musevi, bölge ülkeleriyle de diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Nükleer anlaşmanın devam etmesinin tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu kaydeden Musevi, ABD'nin çekilmesinin ardından anlaşmada kalan ülkelerin bu uluslararası kazanımın elden gitmesine izin vermeyecekleri vaadinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin somut adım atmaması ve İran'ın taleplerinin gerçekleşmemesi durumunda, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almaya devam edeceklerini ve ikinci adımı daha güçlü atacaklarını sözlerine ekledi. 

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