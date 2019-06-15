Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887
'Rejim İdlib'deki gözlem kulelerine saldırılarını devam ettirirse sessiz kalmayız'
'Rejim İdlib'deki gözlem kulelerine saldırılarını...
10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi
10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji...
BTK'den RTÜK'e 'şikayet' için numara tahsisi
BTK'den RTÜK'e 'şikayet' için numara...
18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı...
Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız
Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir...

Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suriye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Arap aşiretlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suriye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Arap aşiretlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 01:14
Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi
Ankara

Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El Sabhan, ABD'nin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG/PKK işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Bakan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.

Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'a göre tanker saldırılarından İran sorumlu
Trump'a göre tanker saldırılarından İran sorumlu
Dev uçak denizde batırılmaya başlandı
Dev uçak denizde batırılmaya başlandı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
Kazakistan'da Tokayev dönemi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim