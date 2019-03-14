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Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmaya karşı çıktı

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El Ayban, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin "uluslararasılaşmasını" kabul etmediklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmaya karşı çıktı

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El Ayban, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin "uluslararasılaşmasını" kabul etmediklerini bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
14 Mart 2019 Perşembe 20:57
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Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmaya karşı çıktı

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El AybanSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası bir soruşturmaya karşı olduklarını belirtti.

İsviçre'de Birleşmiş Milletler (BMCenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda, "Evrensel Periyodik İnceleme" kapsamında Suudi Arabistan'daki insan hakları konusu tartışıldı.

Konseye hitap eden El Ayban, Kaşıkçı cinayeti için "talihsiz kaza" tabirini kullanarak, cinayet karşısında Suudi makamlarının "dehşete düştüğünü" ve "bu çirkin suçu" çözmek için gerekli tedbirleri aldıklarını savundu.

Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin savcılık makamı tarafından sorguya çekildiğini anlatan El Ayban, yasal haklarının kendilerine bildirildiğini ve mahkemenin üç kez duruşma yaptığını söyledi.

El Ayban'ın, şüphelilerin sayısı, isimleri ve makamlarıyla ilgili konseye herhangi bir aktarımda bulunmaması dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın soruşturmayı uluslararası hukuka uygun ve şeffaflık içinde yürüttüğünü savunan El Ayban, Kaşıkçı soruşturmasının "uluslararasılaşmasını" kabul etmediklerini vurguladı.

El Ayban'ın ardından söz alan İngiltere temsilcisi ise Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının uluslararası standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini beklediklerini söyledi. Başta İnsan Hakları İzleme Örgütü olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de soruşturmaya uluslararası uzmanların dahil edilmemesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine tekrar söz alan El Ayban, ülkesindeki Kaşıkçı cinayeti duruşmalarına birkaç diplomatın da katıldığını söylemekle yetindi. Ayrıca, ülkesinde kişilerin ifade özgürlüğünü kullandıkları gerekçesiyle tutuklandıkları iddialarının da doğru olmadığını ileri sürdü.

36 ülkenin çağrısına ret

Konseyin 7 Mart'taki oturumunda, 28 AB üyesinin dahil olduğu 36 ülke, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınamış, sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunmuştu.

İzlanda'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Harald Aspelund, 36 ülke adına konseye hitaben okuduğu ortak bildiride, Suudi Arabistan'ı BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yürüttüğü soruşturma da dahil cinayete ilişkin tüm soruşturmalarda iş birliği yapmaya davet etmişti.

El Ayban'ın, bugün konseyde yaptığı konuşma 36 ülkenin çağrısına, "olumsuz cevap" olarak değerlendirildi.

Altun'dan "Cemal Kaşıkçı" açıklaması

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters Haber Ajansına yaptığı değerlendirmede, El Ayban'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasına itirazını, "endişe verici" bulduklarını belirmişti.

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Kaşıkçı Cinayet
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