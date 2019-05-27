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Suudi Arabistan'dan KİK Zirvesi için Katar'a davet

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Mekke'de düzenlenmesi planlanan Olağanüstü KİK Zirvesi'ne davet etti.

Suudi Arabistan'dan KİK Zirvesi için Katar'a davet

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Mekke'de düzenlenmesi planlanan Olağanüstü KİK Zirvesi'ne davet etti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:09
Suudi Arabistan'dan KİK Zirvesi için Katar'a davet
Doha

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 30 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Olağanüstü Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye davet gönderdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Kral Selman'ın gönderdiği davet mektubunu KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye teslim etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Kral, söz konusu zirve kararını, 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisinin sabotaja uğraması ve 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki pompa istasyonuna saldırı düzenlenmesinin akabinde almıştı.

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