Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
259.239
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3229
EURO
6.5930
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur...
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini...
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri...
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak

Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere'den ortak açıklama

Suudi Arabistan, BAE, İngiltere ve ABD'nin ortak açıklamasında İran'ın "istikrarı bozan faaliyetlerine" tepki gösterilirken, artan Husi saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere'den ortak açıklama

Suudi Arabistan, BAE, İngiltere ve ABD'nin ortak açıklamasında İran'ın "istikrarı bozan faaliyetlerine" tepki gösterilirken, artan Husi saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:03
Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere'den ortak açıklama
Londra

Suudi ArabistanBirleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve ABD, İran ile Yemen konusunda ortak yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, dört ülkenin bölgede artan gerilim ile İran'ın "istikrarı bozan faaliyetlerinin yol açtığı tehditler" konusunda endişesi dile getirilirken, bunlara örnek olarak 12 Mayıs ve 13 Haziran'da petrol tankerlerine yönelik saldırılar gösterildi.

Bu saldırıların uluslararası su yollarına tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ı, bölgesel istikrarı tehdit eden eylemlerini durdurmaya ve gerilimleri azaltmak için diplomatik çözümler aramaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran yapımı füze ve insansız hava araçları kullanılarak, Suudi Arabistan'ı hedef alan Husi saldırılarından da endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, özellikle 12 Haziran'da Abha Havaalanına yönelik saldırı kınanarak, "İran destekli Husilere bu tür saldırılarına derhal son vermesi çağrısında bulunuyoruz." talebine yer verildi.

Yemen'deki barış sürecine olan desteğin yinelendiği açıklamada, tarafların Hudeyde Anlaşmasının uygulanmasının hızlandırılması için ortak Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesine yapıcı bir şekilde katılmaları istendi.

Açıklamada, "Husileri, Salif ve Ras-Issa limanlarından tamamen çekilmeye çağırıyoruz." ifadesi de yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Stockholm Anlaşmasının uygulanmasının, Yemen'de çatışmaya son verecek kalıcı bir siyasi uzlaşma için bir süreci başlatma fırsatı sunacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'da gençler için cami bahçesine halı saha yapıldı
Avustralya'da gençler için cami bahçesine halı saha yapıldı
Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt
Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim