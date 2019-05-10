'Suriye rejimi İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci kapsamında belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmesinin sağlanması için Rusya Federasyonu'ndan etkin ve kararlı tedbirler almasını beklediklerini bildirdi.

Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında geldiği Serinyol’da önemli bir toplantıya başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de bulunduğu toplantıda, İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Bakan Akar, Suriye'deki rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

"Rejim, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu durum bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden oluyor. Böylece insani sorunlar her geçen gün büyüyor ve giderek bir felakete dönüşme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu saldırılar gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerimizin devriye ve intikallerinin aksamasına yol açıyor. Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor."

"Her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz"

Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve idamesi için her düzeyde gayret sarf ettiğini dile getiren Akar, "Bu kapsamda rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Akar ve komutanlar, Kırıkhan ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Şehidin teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak şehit olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin hiç birinin kanı yerde kalmadı şimdiye kadar ve bundan sonra da kalmayacak. İnşallah bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Bu güzel vatanımıza huzuru ve barışı hakim kılacağız. Yurt içinde terörist PKK var, yurt dışında PKK ve onun türevleri, YPG gibi, adı ne olursa olsun amacımız bunlarla mücadele. Bizim amacımız ve maksadımız, terörle ve teröristlerle mücadele. Onun dışında bizim Kürt kardeşlerimizle veya her kim varsa, biz et ve tırnak gibiyiz. 82 milyonun huzur ve güvenliği için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.”

Akar ve komutanlar Mehmetçik ile iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi.

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay'dan Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Akar ve beraberindeki komutanlar, burada iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı.

İftara Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.