Suriye konulu 12. toplantı Nur Sultan'da düzenlenecek

Suriye konulu 12'nci Garantörler Toplantısı, 25-26 Nisan tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetlerinin katılacağı Suriye konulu 12'nci toplantı, 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler ve Ürdün heyetlerinin gözlemci olarak yer alacağı toplantıda, İdlib, Suriye'nin kuzeydoğusu, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları ele alınacak.

Ayrıca ana toplantı öncesi yapılacak teknik görüşmelerin gündeminde, Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması ve toplantı sürecine yeni gözlemci devletlerin katılması konuları da yer alacak.

25 Nisan'da ikili ve üçlü formatta yapılacak teknik görüşmelerle başlayacak toplantının ana oturumu, 26 Nisan'da gerçekleşecek.

Görüşmeler kapsamında alıkonulanların serbest bırakılmasına ilişkin çalışma grubunun da 8'inci toplantısını yapması planlanıyor.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.