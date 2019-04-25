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Suriye konulu 12. garantörler toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 12. toplantı garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında ikili ve üçlü formattaki teknik görüşmelerle başladı.

Suriye konulu 12. garantörler toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 12. toplantı garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında ikili ve üçlü formattaki teknik görüşmelerle başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 09:34
Suriye konulu 12. garantörler toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 12. toplantı garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında ikili ve üçlü formattaki teknik görüşmelerle başladı.

Rusya ve İran'ın temsilcileri, Ritz Carlton otelinde düzenlenen teknik görüşmeler kapsamında TSİ 08.00 sularında bir araya geldi.

Teknik görüşmelerin gündemini Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması ve toplantı sürecine yeni gözlemci devletlerin katılması konuları oluşturuyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Asistanı Ali Aşgar Hadji bulunuyor.

Türk heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in bugün öğleden sonra Nur Sultan'a ulaşması bekleniyor.

Ana toplantı yarın yapılacak

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak. Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri gözlemci olarak görüşmelerde yer alacak.

Toplantılarda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları oluşturacak.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Suriye
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