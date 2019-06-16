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Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına gerçekleştirdiği saldırıya anında karşılık verildiği bildirildi.

Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına gerçekleştirdiği saldırıya anında karşılık verildiği bildirildi.

16 Haziran 2019 Pazar 13:58
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildi"

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
GözlemNoktası
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