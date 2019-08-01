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Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, geçen ay çoğu rejim güçlerince olmak üzere 119'u çocuk, 64'ü kadın toplam 433 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü açıkladı.

Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, geçen ay çoğu rejim güçlerince olmak üzere 119'u çocuk, 64'ü kadın toplam 433 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay büyük bölümü Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere 433 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR'nin sivil kayıplara ilişkin yayımladığı rapora göre, temmuzda 64'ü kadın, 119'u çocuk olmak üzere 433 sivil çatışan taraflarca öldürüldü.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçlerinin saldırılarında geçen ay 32'si kadın, 65'i çocuk 211 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın saldırılarında ise 18'i kadın, 19'u çocuk toplam 107 sivil hayatını kaybetti, böylece rejim güçleri ve destekçisi Rusya, geçen ay toplam 318 sivili öldürdü.

İşkenceden 28 sivil öldü

Terör örgütü YPG/PKK, 2'si çocuk 8 sivili öldürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 2 sivilin ölümüne neden oldu.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında bir sivil, kimliği belirsiz tarafların saldırılarında ise 14'ü kadın, 33'ü çocuk toplam 104 sivil hayatını kaybetti.

Geçen ay rejim ve Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden siviller arasında 5 sağlık çalışanı da yer aldı. Rus savaş uçaklarının saldırılarında ise 3 Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi yaşamını yitirdi.

Geçen ay 28 kişi işkence sırasında hayatını kaybetti. Rejim güçleri 25, terör örgütü YPG/PKK ise 3 sivili işkenceyle öldürdü.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSivilKatliam
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