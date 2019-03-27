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Suriye ABD'nin Golan Tepeleri kararı üzerine BMGK'yi toplantıya çağırdı

Suriye, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararının ardından BMGK'yi toplantıya çağırdı.

Suriye ABD'nin Golan Tepeleri kararı üzerine BMGK'yi toplantıya çağırdı

Suriye, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararının ardından BMGK'yi toplantıya çağırdı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 07:47
Suriye ABD'nin Golan Tepeleri kararı üzerine BMGK'yi toplantıya çağırdı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) toplantı talebinde bulundu. 

ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık kararıyla Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyacağını ilan etmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı ilk kararda, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkılıyor ve ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' yer alıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Anahtar Kelimeler:
Golan
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