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Sudan'ın devrik liderinin kardeşleri gözaltına alındı

Sudan'ın devrik lideri Beşir'in kardeşleri yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sudan'ın devrik liderinin kardeşleri gözaltına alındı

Sudan'ın devrik lideri Beşir'in kardeşleri yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Nisan 2019 Perşembe 09:36
Sudan'ın devrik liderinin kardeşleri gözaltına alındı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Zeynelabidin el-Kebbaşi İbrahim, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in kardeşleri Abdullah ve Abbas'ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

İbrahim, konseyin yönetimi en kısa sürede halka teslim edeceği taahhüdünde bulundu.

30 yıllık Beşir dönemi sona erdi

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Beşir'in dün, ev hapsinde tutulduğu ordu karargahı yakınındaki resmi konutundan başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesine nakledildiği bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Sudan
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